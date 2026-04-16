IMD का बड़ा अलर्ट: देश के कई हिस्से झुलसाएगी लू, रहें सावधान!

मध्य भारत में गर्मी, अरुणाचल में बारिश

पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक भी इस हफ्ते लू की चपेट में आ सकते हैं। ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 17 से 19 अप्रैल तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। दूसरी ओर, अरुणाचल प्रदेश में 18-19 अप्रैल को भारी बारिश और गरज-चमक के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। जम्मू-कश्मीर में भी बारिश और तेज़ हवाओं की उम्मीद है, वहीं दिल्ली का तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस के आसपास मंडराता रहेगा और दोपहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।