IMD का अलर्ट: मध्य-पश्चिमी भारत में झुलसाएगी लू, पूर्वोत्तर में होगी तूफानी बारिश

14-18 अप्रैल तक लू का असर, पूर्वोत्तर में तूफान

सबसे पहले, 14 अप्रैल को सौराष्ट्र और कच्छ में लू का असर दिखना शुरू होगा। इसके बाद, महाराष्ट्र में 15 से 16 अप्रैल और मध्य प्रदेश में 16 से 18 अप्रैल तक गर्मी का प्रकोप बढ़ जाएगा। विदर्भ और आंतरिक ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। दूसरी तरफ, पूर्वोत्तर के राज्यों में 14 से 17 अप्रैल के बीच मुख्य तौर पर तूफान के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में तो 19 अप्रैल तक भारी बारिश जारी रहने की भी आशंका जताई गई है। इन सब को देखते हुए लोगों को सलाह दी गई है कि वे खूब पानी पिएं और तेज़ धूप में बाहर निकलने से बचें। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें।