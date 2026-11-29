अंडमान सागर के पास एक नया चक्रवाती सिस्टम भी बन रहा है, जो जल्द ही कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। अगर यह सिस्टम मजबूत होता है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के तटों के साथ-साथ आंध्र और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी बारिश हो सकती है। अगर यह सिस्टम उत्तरी तमिलनाडु तट के और करीब आता है, तो रायलसीमा में भी बारिश हो सकती है। इसलिए इस हफ्ते मौसम से जुड़ी अपडेट्स पर नजर रखना समझदारी होगी।