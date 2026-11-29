आंध्र प्रदेश में तूफान-कोहरे की चेतावनी, बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहा नया खतरा
लेखन भारत शर्मा
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के कुछ इलाकों में 3 दिसंबर तक हल्के कोहरे के साथ-साथ बिजली कड़कने वाला तूफान आ सकता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौसम के सिस्टम में हो रहे बदलावों के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आसमान पर नजर बनाए रखें।
अंडमान के पास बन रहा चक्रवाती सिस्टम गहरा सकता है
अंडमान सागर के पास एक नया चक्रवाती सिस्टम भी बन रहा है, जो जल्द ही कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। अगर यह सिस्टम मजबूत होता है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के तटों के साथ-साथ आंध्र और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी बारिश हो सकती है। अगर यह सिस्टम उत्तरी तमिलनाडु तट के और करीब आता है, तो रायलसीमा में भी बारिश हो सकती है। इसलिए इस हफ्ते मौसम से जुड़ी अपडेट्स पर नजर रखना समझदारी होगी।