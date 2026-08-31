इस दिन होगी मॉनसून की धमाकेदार वापसी, पूर्वी-मध्य भारत में मूसलाधार बारिश

31 अगस्त को गंगा से सटे पश्चिम बंगाल और झारखंड में जोरदार बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर तक भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है, जबकि कुछ इलाकों में तो बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है।

2 से 5 सितंबर के बीच यह नमी वाला मौसम पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ जाएगा। वहीं, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों में भी 5 सितंबर तक हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है।

दूसरी तरफ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सितंबर के पहले हफ्ते तक भारी बारिश जारी रह सकती है। इस तरह की लगातार बारिश के चलते, इस साल मॉनसून की सामान्य विदाई में थोड़ी देर हो सकती है।