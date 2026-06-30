तमिलनाडु में पारा 40 से 12 डिग्री तक, IMD ने पश्चिमी घाटों के लिए दी भारी बारिश की चेतावनी
तमिलनाडु के लोगों को तैयार रहना होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 1 जुलाई से पश्चिमी घाटों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इस भारी बारिश का कारण सक्रिय दक्षिण-पश्चिम मानसून है। नीलगिरी, थेनी, डिंडीगुल, इरोड, सेलम, और कोयंबटूर तथा तिरुपुर के घाट वाले इलाकों में मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली भी गिर सकती है। चेन्नई में भी अगले कुछ दिनों तक शाम या रात में बारिश होने की संभावना है।
कोयंबटूर के चिन्नकलार में 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज
एक मौसम ट्रफ की वजह से तमिलनाडु के बाकी हिस्सों (पश्चिमी घाटों को छोड़कर), पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोयंबटूर के चिन्नकलार में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान तापमान में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मदुरै एयरपोर्ट पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं कोडैकनाल में यह गिरकर सिर्फ 12.9 डिग्री सेल्सियस रह गया।