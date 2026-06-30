तमिलनाडु में पारा 40 से 12 डिग्री तक, IMD ने पश्चिमी घाटों के लिए दी भारी बारिश की चेतावनी

कोयंबटूर के चिन्नकलार में 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज

एक मौसम ट्रफ की वजह से तमिलनाडु के बाकी हिस्सों (पश्चिमी घाटों को छोड़कर), पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोयंबटूर के चिन्नकलार में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान तापमान में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मदुरै एयरपोर्ट पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं कोडैकनाल में यह गिरकर सिर्फ 12.9 डिग्री सेल्सियस रह गया।