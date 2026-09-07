दिल्ली का मौसम: आज बारिश, कल से खिली धूप

दिल्ली में 7 सितंबर को बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक, आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। दिन का तापमान 24 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जिससे चिपचिपी उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वसंत कुंज और मालवीय नगर जैसे इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।