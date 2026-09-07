दिल्ली का मौसम: आज बारिश, कल से खिली धूप
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दिल्ली में 7 सितंबर को बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक, आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। दिन का तापमान 24 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जिससे चिपचिपी उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वसंत कुंज और मालवीय नगर जैसे इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।
मंगलवार को मौसम साफ रहेगा, IMD का पूर्वानुमान
IMD का पूर्वानुमान है कि मंगलवार से मौसम साफ हो जाएगा और सितंबर की सामान्य धूप वापस लौट आएगी। अगर कहीं बाहर जाने का प्लान है, तो सुबह-शाम के पीक आवर्स में ट्रैफिक पर खास ध्यान दें। सोमवार की बारिश के बाद सड़कें थोड़ी धीमी हो सकती हैं। मौसम के ताजा अपडेट्स के लिए आप IMD की वेबसाइट चेक कर सकते हैं।