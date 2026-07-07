IMD ने किया बड़ा ऐलान, जुलाई में पूर्वी-पूर्वोत्तर भारत में होगी मूसलाधार बारिश

ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश

अगले कुछ दिनों में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने वाली है। बंगाल की खाड़ी से आ रहे नए मौसमी सिस्टम इसका कारण बनेंगे। इसके अलावा, पूर्वोत्तर में पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली हवाओं के चलते भी लगातार बारिश जारी रहेगी। IMD को सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में भी घने बादलों की मोटी परतें साफ दिखाई दे रही हैं। यह खबर किसानों के लिए तो अच्छी है ही, साथ ही उन लोगों को भी राहत देगी जो पिछले महीने के सूखे के बाद बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।