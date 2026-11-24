मुंबई में फिर तेज धूप, 34 डिग्री के पार जाएगा तापमान; IMD की ये जरुरी सलाह मानें
लेखन Manoj Panchal
मुंबई में मंगलवार का दिन धूप भरा रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, आसमान ज्यादातर साफ रहने वाला है और दिन का अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
सांताक्रूज में पारा 34.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं कोलाबा में यह थोड़ा कम यानी 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे में लोगों को हल्के कपड़े पहनने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है।
मुंबई में सुबह का न्यूनतम तापमान, शुष्क मौसम जारी रहने का अनुमान
सुबह की शुरुआत काफी सुहावनी रही। सांताक्रूज में न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कोलाबा में यह 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा।
पिछले 24 घंटों में इन दोनों जगहों पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई। ऐसे में, अगर आप बाहर निकलने की सोच रहे हैं, तो अभी और कुछ दिन शुष्क मौसम बने रहने की उम्मीद है।