मुंबई में मंगलवार का दिन धूप भरा रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, आसमान ज्यादातर साफ रहने वाला है और दिन का अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

सांताक्रूज में पारा 34.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं कोलाबा में यह थोड़ा कम यानी 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे में लोगों को हल्के कपड़े पहनने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है।