मुंबई में 36 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान, AQI 120 के आसपास

मुंबई में गुरुवार को अच्छी-खासी गर्मी पड़ने वाली है। शहर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में आसमान बिल्कुल साफ रहेगा।

बुधवार को भी यहां अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अक्टूबर वाली तेज गर्मी के लिए तैयार रहें।