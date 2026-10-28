मुंबई में गर्मी के साथ धुंध और बिगड़ती हवा ने बिगाड़े हालात, जानिए कितना रहेगा तापमान

मुंबई में गर्मी के साथ धुंध और बिगड़ती हवा ने बिगाड़े हालात, जानिए कितना रहेगा तापमान
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मुंबई में बुधवार का दिन एक बार फिर गर्म और सूखा रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसी तरह मुंबई के आसमान में धुंध छाई रहेगी और उमस भी परेशान करेगी। ऐसे में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको हल्की चिपचिपी गर्मी का अनुभव हो सकता है।
मुंबई का AQI 92, सावधानी बरतें
मुंबई की हवा की गुणवत्ता अभी ठीक-ठाक है, जिसका वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 92 है। हालांकि, कुछ इलाकों में प्रदूषण मध्यम दर्जे का दिख रहा है। ऐसे में अगर आपको सांस से जुड़ी कोई परेशानी है या आप सिर्फ एहतियात बरतना चाहते हैं, तो घर से निकलने से पहले अपने इलाके के अपडेट्स जरूर देख लें।