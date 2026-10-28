मुंबई में गर्मी के साथ धुंध और बिगड़ती हवा ने बिगाड़े हालात, जानिए कितना रहेगा तापमान

मुंबई में बुधवार का दिन एक बार फिर गर्म और सूखा रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसी तरह मुंबई के आसमान में धुंध छाई रहेगी और उमस भी परेशान करेगी। ऐसे में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको हल्की चिपचिपी गर्मी का अनुभव हो सकता है।