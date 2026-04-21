मौसम विभाग का अलर्ट: पूर्वोत्तर में बाढ़, उत्तर भारत में झुलसाएगी लू
भारत में मौसम का अजीबोगरीब हाल जारी है। एक तरफ पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली और राजस्थान जैसे उत्तर के इलाके झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि मौसम के ये चरम तेवर अभी कुछ समय और बने रहेंगे। ऐसे में घर से बाहर निकलते समय छाता और सनस्क्रीन साथ रखना समझदारी होगी।
खाड़ी की नमी और जलवायु परिवर्तन का असर
मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक कारक इस स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं। वहीं, केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में भी तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश का अनुमान है। आने वाले दिनों में 'एल नीनो' के असर से भारत में मौसम का बर्ताव और भी अप्रत्याशित हो सकता है। एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी, ये सब बढ़ते वैश्विक तापमान का ही नतीजा है।