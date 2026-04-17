मुंबई में अगले 2 साल तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, IMD का चौंकाने वाला अलर्ट!
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IMD का कहना है कि मुंबई में इस साल गर्मी का मौसम ज्यादा लंबा खिंचेगा। इसकी मुख्य वजह एल नीनो को बताया जा रहा है। मई 2026 तक हमें और ज्यादा गर्म दिन देखने को मिलेंगे, साथ ही मानसून में भी कम बारिश होगी। हालांकि, शहर की समुद्री हवाएं थोड़ी राहत दे सकती हैं, लेकिन तापमान सामान्य से ज्यादा ही महसूस होगा।
आईएमडी ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया
आईएमडी ने इस शुक्रवार को मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दोपहर के समय बाहर निकलने वालों को खासकर सावधान रहने की सलाह दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुंबई में इस साल मार्च का महीना पिछले पांंच सालों में सबसे गर्म रहा है। इस दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। समुद्री हवाओं से थोड़ी राहत मिल सकती है, फिर भी अगर आप धूप में बाहर निकल रहे हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतें।