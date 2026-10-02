हिमाचल में 4 अक्टूबर तक रहेगी गर्मी, उसके बाद रहेगा बारिश के साथ बर्फबारी का खतरा

4 अक्टूबर के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव आ सकता है। 5 अक्टूबर को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 6 से 7 अक्टूबर के बीच कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या यहाँ तक कि बर्फबारी भी संभव है। इसी दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कुल मिलाकर मौसम गर्म ही बना रहेगा।