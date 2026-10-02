हिमाचल में 4 अक्टूबर तक रहेगी गर्मी, उसके बाद रहेगा बारिश के साथ बर्फबारी का खतरा
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भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में 4 अक्टूबर तक ज्यादातर दिन साफ और सूखे रहने की संभावना है। इस समय इस मौसम के हिसाब से तापमान थोड़ा ज्यादा बना हुआ है। ज्यादातर इलाकों में बारिश का खास अनुमान नहीं है, लेकिन चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे क्षेत्रों में दूसरे इलाकों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बारिश हो सकती है।
5-7 अक्टूबर को बारिश और बर्फबारी का अलर्ट
4 अक्टूबर के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव आ सकता है। 5 अक्टूबर को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 6 से 7 अक्टूबर के बीच कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या यहाँ तक कि बर्फबारी भी संभव है। इसी दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कुल मिलाकर मौसम गर्म ही बना रहेगा।