क्या ओडिशा में जल्द आएगा बड़ा चक्रवात? IMD ने दी राहत भरी खबर

उत्तरी थाईलैंड से चला एक मौसम सिस्टम अब उत्तर अंडमान सागर की तरफ बढ़ रहा है। अनुमान है कि 19 सितंबर तक यहाँ एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाएगा। यह सिस्टम 22 सितंबर तक आगे बढ़ते हुए दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तक पहुंच सकता है, जिससे इन इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके बावजूद, रडार पर अभी तक किसी चक्रवात का कोई संकेत नहीं मिला है।

IMD ने भरोसा दिलाया है कि अगर मौसम में कोई बदलाव होता है, तो इसकी जानकारी तुरंत लोगों तक पहुंचा दी जाएगी।