क्या ओडिशा में जल्द आएगा बड़ा चक्रवात? IMD ने दी राहत भरी खबर

क्या ओडिशा में जल्द आएगा बड़ा चक्रवात? IMD ने दी राहत भरी खबर
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ओडिशा में चक्रवात से जुड़ी अफवाहों को खारिज कर दिया है। IMD के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने बताया है कि समुद्र में केवल एक कम दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना है। इसकी वजह से ओडिशा के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
IMD ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ़ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।
19 सितंबर तक उत्तर अंडमान में कम दबाव क्षेत्र बनने की संभावना
उत्तरी थाईलैंड से चला एक मौसम सिस्टम अब उत्तर अंडमान सागर की तरफ बढ़ रहा है। अनुमान है कि 19 सितंबर तक यहाँ एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाएगा। यह सिस्टम 22 सितंबर तक आगे बढ़ते हुए दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तक पहुंच सकता है, जिससे इन इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके बावजूद, रडार पर अभी तक किसी चक्रवात का कोई संकेत नहीं मिला है।
IMD ने भरोसा दिलाया है कि अगर मौसम में कोई बदलाव होता है, तो इसकी जानकारी तुरंत लोगों तक पहुंचा दी जाएगी।