मौसम के पूर्वानुमानों के बीच दिल्ली का AQI 460 के पार

दिल्ली की हवा का हाल चिंताजनक हो गया है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 460 के पार पहुंच गया है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि उत्तरी पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन दिल्ली और आसपास के शहरों में 8 नवंबर तक मौसम सूखा ही रहेगा। ऐसे में, अगर आप दिल्ली में हैं, तो अगले कुछ दिनों तक ठंडक बनी रहेगी, पर अभी धुंध से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।