मौसम के पूर्वानुमानों के बीच दिल्ली का AQI 460 के पार
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दिल्ली की हवा का हाल चिंताजनक हो गया है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 460 के पार पहुंच गया है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि उत्तरी पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन दिल्ली और आसपास के शहरों में 8 नवंबर तक मौसम सूखा ही रहेगा। ऐसे में, अगर आप दिल्ली में हैं, तो अगले कुछ दिनों तक ठंडक बनी रहेगी, पर अभी धुंध से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।
उत्तर भारत में गिर सकता है पारा
AQI का कहना है कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आ सकती है। इस बीच, दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल, सबको गर्म कपड़े पहनकर रखने चाहिए और शायद मास्क भी अपने पास तैयार रखना चाहिए।