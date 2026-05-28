मानसून की गति में बाधा बन रहा अल नीनो, जानिए कब बरसेगी राहत और कहां पड़ेगा कैसा असर

अल नीनो की वजह से भारत में कम बारिश की संभावना

इस साल कम बारिश होने की एक बड़ी वजह अल नीनो को माना जा रहा है। यह खबर किसानों के लिए अच्छी नहीं है और न ही उन लोगों के लिए जो गर्मी से राहत पाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि, उत्तर-पूर्व भारत के असम और मेघालय जैसे इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में गरज के साथ रुक-रुक कर भारी बारिश के दौरे पड़ सकते हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो गंगा के मैदानी इलाकों में पड़ने वाले पश्चिम बंगाल और बिहार में 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।