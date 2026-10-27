चक्रवात अर्णब 'अत्यंत गंभीर' तूफान में बदला, भारी बारिश-तेज हवाओं की चेतावनी
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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात 'अर्नब' एक 'बहुत गंभीर' तूफान में बदल गया है।
यह अभी विशाखापत्तनम से करीब 300 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है।
इस चक्रवात के आज बाद में उत्तर-पश्चिम दिशा में मुड़ने की उम्मीद है।
'अर्नब' कल यनम के पास तट से टकरा सकता है
'अर्नब' के कल सुबह तक यनम (बापटला और विशाखापत्तनम के बीच) के पास तट से टकराने की संभावना है।
एपीएसडीएमए ने उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है, और हवाओं की गति 125 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है।
एपीएसडीएमए के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रखर जैन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा उपायों का पालन करने की अपील की है।
अधिकारी इस पूरी स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं।