चक्रवात अर्णब 'अत्यंत गंभीर' तूफान में बदला, भारी बारिश-तेज हवाओं की चेतावनी

'अर्नब' के कल सुबह तक यनम (बापटला और विशाखापत्तनम के बीच) के पास तट से टकराने की संभावना है।

एपीएसडीएमए ने उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है, और हवाओं की गति 125 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है।

एपीएसडीएमए के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रखर जैन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा उपायों का पालन करने की अपील की है।

अधिकारी इस पूरी स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं।