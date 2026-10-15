पूरे देश से दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून की हुई विदाई- भारतीय मौसम विभाग
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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पुष्टि की है कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अपनी सामान्य तारीख पर ही भारत से वापस लौट गया है।
इसके साथ ही अब उत्तर-पूर्व मॉनसून के लिए रास्ता खुल गया है। इस बदलाव के चलते तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी जैसे दक्षिण भारत के राज्यों को अब खूब बारिश मिलने का अनुमान है।
एल नीनो का रहा असर, उत्तर-पश्चिम में हुई भारी बारिश
इस मॉनसून के मौसम में भारत में सामान्य से 13 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई, जो साल 2001 के बाद चौथी सबसे कम बारिश थी। इसकी मुख्य वजह मजबूत एल नीनो का असर बताया जा रहा है।
जहां एक तरफ दक्षिण के राज्यों को अब और बारिश मिलने वाली है, वहीं उत्तर-पश्चिम भारत में हाल ही में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती सिस्टमों के मिले-जुले असर से मूसलाधार बारिश हुई है।