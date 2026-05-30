राजस्थान में अगले कुछ दिन तूफान-बारिश का अलर्ट, मिलेगी गर्मी से राहत देश May 30, 2026

राजस्थान में मौसम को लेकर भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार, अगले कुछ दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ तूफान, धूलभरी आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा।

बीते 24 घंटों में धौलपुर जिले में सबसे अधिक 58mm बारिश दर्ज की गई है, जो राज्य में सबसे ज्यादा रही।

एक अच्छी बात यह भी है कि ज्यादातर इलाकों में पारा 44 डिग्री से नीचे रहने की उम्मीद है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी।