मानसून ने लिया यू-टर्न, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
केरलम में अब उत्तर-पूर्वी मानसून की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरअसल, इस साल दक्षिण-पश्चिमी मानसून से होने वाली सामान्य बारिश में 28 प्रतिशत की कमी रह गई थी, जिसके बाद अब राज्य की नजरें आने वाले उत्तर-पूर्वी मानसून पर टिकी हैं।
मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि हवा की दिशा बदलने लगी है, जिससे पता चलता है कि अब उत्तर-पूर्वी मानसून जल्द ही शुरू हो जाएगा। 15 अक्टूबर तक दक्षिण-पश्चिमी मानसून के पूरी तरह से लौटने की उम्मीद है और इसके साथ ही केरलम में नया बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा।
IMD तिरुवनंतपुरम की निदेशक नीता के. गोपाल ने बताया कि मौसम में यह बदलाव सिर्फ केरलम के लिए ही नहीं है, बल्कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी इसी के चलते बारिश होगी।
4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने पठानमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कान्नूर और कासरगोड को छोड़कर बाकी ज्यादातर जिलों में दोपहर और रात के समय हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसी वजह से इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इस साल 'एल नीनो' के असर की वजह से केरलम में बारिश भले ही कम अवधि की हो, लेकिन इसकी तीव्रता ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा, यहां चक्रवात आने की संभावना भी बनी हुई है।
मौसम लगातार बदल रहा है, इसलिए IMD की तरफ से जारी ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से अचानक आने वाली किसी भी समस्या से बचा जा सकता है।