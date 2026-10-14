मानसून ने लिया यू-टर्न, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

केरलम में अब उत्तर-पूर्वी मानसून की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरअसल, इस साल दक्षिण-पश्चिमी मानसून से होने वाली सामान्य बारिश में 28 प्रतिशत की कमी रह गई थी, जिसके बाद अब राज्य की नजरें आने वाले उत्तर-पूर्वी मानसून पर टिकी हैं।

मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि हवा की दिशा बदलने लगी है, जिससे पता चलता है कि अब उत्तर-पूर्वी मानसून जल्द ही शुरू हो जाएगा। 15 अक्टूबर तक दक्षिण-पश्चिमी मानसून के पूरी तरह से लौटने की उम्मीद है और इसके साथ ही केरलम में नया बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा।

IMD तिरुवनंतपुरम की निदेशक नीता के. गोपाल ने बताया कि मौसम में यह बदलाव सिर्फ केरलम के लिए ही नहीं है, बल्कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी इसी के चलते बारिश होगी।