हिमाचल: बारिश 10 प्रतिशत कम, फिर भी IMD का यलो अलर्ट और 60 सड़कें बंद

हालांकि, पूरे राज्य में कम बारिश का अनुमान है, फिर भी मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। 2 सितंबर को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए जबकि 3 सितंबर को कांगड़ा और सिरमौर के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है।

हाल ही में हुई लगातार बारिश से राज्य भर में लगभग 60 सड़कें बंद हो गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत मंडी जिले में हुई है, जहां 26 सड़कें प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा, राज्य के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। वहीं, निचली और मध्य पहाड़ियों में न्यूनतम तापमान ठंडा रह सकता है।