मुंबई में भारी बारिश के बीच गिरी अवैध इमारत, 5 बच्चों समेत 6 की मौत
मुंबई के मानखुर्द इलाके में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। यहां एक अवैध इमारत गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 बच्चे शामिल हैं। यह हादसा तब हुआ जब यह अवैध इमारत पास की एक कानूनी तौर पर बनी इमारत पर जा गिरी। शहर का यह इलाका ऐसी ही अवैध और नियमों के खिलाफ बनी इमारतों से भरा है। इनमें से कई इमारतें बाढ़ वाले क्षेत्रों में कमजोर नींव पर खड़ी हैं। यही वजह है कि भारी बारिश के मौसम में ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं।
मुंबई में पुनर्वास और प्रवर्तन कार्य अटका हुआ
इस क्षेत्र की ज्यादातर अवैध इमारतें BMC के 14 फुट ऊंचाई के नियम को तोड़ती हैं। इन्हें अक्सर लकड़ी और ईंट-गारे जैसे कमजोर सामान से बना दिया जाता है, जो खराब मौसम का सामना नहीं कर पाते। इतना ही नहीं इनमें क्षमता से कहीं ज्यादा लोग रहते हैं, जिससे हालात और भी खराब हो जाते हैं। इस पूरी उलझन को ठीक करने की कोशिशें इसलिए ठप पड़ी हैं क्योंकि 2 सरकारी विभाग इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे कि नियमों को लागू करने और पुरानी, खतरनाक इमारतों में रहने वालों को फिर से बसाने की जिम्मेदारी किसकी है।