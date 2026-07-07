मुंबई में भारी बारिश के बीच गिरी अवैध इमारत, 5 बच्चों समेत 6 की मौत देश Jul 07, 2026

मुंबई के मानखुर्द इलाके में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। यहां एक अवैध इमारत गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 बच्चे शामिल हैं। यह हादसा तब हुआ जब यह अवैध इमारत पास की एक कानूनी तौर पर बनी इमारत पर जा गिरी। शहर का यह इलाका ऐसी ही अवैध और नियमों के खिलाफ बनी इमारतों से भरा है। इनमें से कई इमारतें बाढ़ वाले क्षेत्रों में कमजोर नींव पर खड़ी हैं। यही वजह है कि भारी बारिश के मौसम में ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं।