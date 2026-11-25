जो छात्र इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। देश के IIT संस्थान साल 2027 से रोबोटिक्स, फिजिकल AI और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे नए और उभरते हुए क्षेत्रों में 6,000 नई सीटें शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।

यह कदम इन खास तकनीकी क्षेत्रों में छात्रों को पढ़ाई के ज्यादा अवसर देने के मकसद से उठाया जा रहा है। इस विस्तार के लिए IITs, भूपत एंड ज्योति मेहता फैमिली फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करेंगे।