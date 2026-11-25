देशभर की IIT में रोबोटिक्स, फिजिकल AI और स्पेस टेक्नोलॉजी में खुलेंगी 6,000 नई सीटें
जो छात्र इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। देश के IIT संस्थान साल 2027 से रोबोटिक्स, फिजिकल AI और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे नए और उभरते हुए क्षेत्रों में 6,000 नई सीटें शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।
यह कदम इन खास तकनीकी क्षेत्रों में छात्रों को पढ़ाई के ज्यादा अवसर देने के मकसद से उठाया जा रहा है। इस विस्तार के लिए IITs, भूपत एंड ज्योति मेहता फैमिली फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करेंगे।
IIT ने रोबोटिक्स-फिजिकल AI के लिए 5,000, स्पेस इंजीनियरिंग के लिए 1,000 सीटें तय कीं
इन कुल 6,000 सीटों में से ज्यादातर, यानी 5,000 सीटें, रोबोटिक्स और फिजिकल AI के लिए होंगी। ये सीटें B.Tech, मास्टर डिग्री और PhD जैसे अलग-अलग कोर्सों में छात्रों को मिलेंगी।
इन कोर्सेज में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस को मिलाकर पढ़ाया जाएगा, ताकि छात्र स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में इनके असली इस्तेमाल को समझ सकें।
बाकी 1,000 सीटें स्पेस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए तय की गई हैं। इन सभी नए कोर्सेज को पढ़ाने के लिए 100 से ज्यादा खास फैकल्टी मेंबर भी उपलब्ध होंगे।