IIT रुड़की ने जारी की JEE एडवांस्ड की उत्तर कुंजी, 26 मई तक है स्कोर बदलने का मौका!
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IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपने पंजीकरण विवरण के साथ JEE Advanced की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर लॉगिन करके अपने प्रदर्शन की जांच कर सकते हैं।
26 मई तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करें
यदि आपको उत्तर कुंजी में कोई गलती नजर आती है, तो आपके पास 26 मई तक का समय है कि आप उस पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकें। IIT रुड़की सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगी और 1 जून को परिणामों के साथ फाइनल उत्तर कुंजी जारी करेगी। आपके अंतिम अंकों की गणना इसी फाइनल उत्तर कुंजी के आधार पर की जाएगी।