IIT रुड़की ने जारी की JEE एडवांस्ड की उत्तर कुंजी, 26 मई तक है स्कोर बदलने का मौका!

26 मई तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करें

यदि आपको उत्तर कुंजी में कोई गलती नजर आती है, तो आपके पास 26 मई तक का समय है कि आप उस पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकें। IIT रुड़की सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगी और 1 जून को परिणामों के साथ फाइनल उत्तर कुंजी जारी करेगी। आपके अंतिम अंकों की गणना इसी फाइनल उत्तर कुंजी के आधार पर की जाएगी।