IIT रुड़की में छात्र की दर्दनाक मौत: अवसाद नोट मिला, 70 परीक्षाएं स्थगित

राजौरिया पिछले एक साल से कैंपस के वेलनेस सेंटर में मानसिक तनाव को लेकर मदद ले रहे थे। उनके कमरे से एक अवसाद नोट भी मिला है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है, वहीं इस दुखद घटना के बाद देशभर के IIT संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है।