IIT रुड़की में छात्र की दर्दनाक मौत: अवसाद नोट मिला, 70 परीक्षाएं स्थगित
लेखन भारत शर्मा
IIT रुड़की ने BS-MS मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के दूसरे वर्ष के छात्र आयुष राजौरिया के निधन के बाद अपनी 70 परीक्षाओं को 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस फैसले की घोषणा 15 नवंबर, 2026 को की गई।
राजौरिया के कमरे में मिला डिप्रेशन नोट
राजौरिया पिछले एक साल से कैंपस के वेलनेस सेंटर में मानसिक तनाव को लेकर मदद ले रहे थे। उनके कमरे से एक अवसाद नोट भी मिला है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है, वहीं इस दुखद घटना के बाद देशभर के IIT संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है।