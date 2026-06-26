भूकंप से पहले चेतावनी: IIT रुड़की ने बनाई जीवनरक्षक प्रणाली देश Jun 26, 2026

भारत ने हिमालयी क्षेत्र के लिए एक नई भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली (EEW) तैयार की है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप संभावित इलाकों में से एक है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से यह एक बड़ा और जरूरी कदम है। इस तकनीक को IIT रुड़की ने उत्तराखंड सरकार और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। यह प्रणाली भूकंप के शुरुआती संकेतों, जिन्हें 'पी वेव्स' कहा जाता है, को पहचान लेती है, जिससे तेज झटके आने से पहले ही लोगों को अलर्ट मिल जाता है।