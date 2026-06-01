JEE एडवांस्ड 2026 के नतीजे जारी, शुभम कुमार ने किया टॉप देश Jun 01, 2026

इंजीनियरिंग में अपना भविष्य देख रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इन नतीजों में IIT दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने AIR 1 यानी पहला स्थान हासिल किया है। कुल 10,000 से भी ज्यादा छात्रों ने यह परीक्षा पास की है, जिनमें से लड़कियों में आरोही देशपांडे ने पहला स्थान हासिल किया। 17 मई को हुए दोनों पेपर में करीब 1.8 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, ऐसे में इस साल मुकाबला काफी कड़ा रहा।