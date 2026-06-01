JEE एडवांस्ड 2026 के नतीजे जारी, शुभम कुमार ने किया टॉप
इंजीनियरिंग में अपना भविष्य देख रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इन नतीजों में IIT दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने AIR 1 यानी पहला स्थान हासिल किया है। कुल 10,000 से भी ज्यादा छात्रों ने यह परीक्षा पास की है, जिनमें से लड़कियों में आरोही देशपांडे ने पहला स्थान हासिल किया। 17 मई को हुए दोनों पेपर में करीब 1.8 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, ऐसे में इस साल मुकाबला काफी कड़ा रहा।
IIT दिल्ली जोन ने शीर्ष स्थानों पर दबदबा बनाया
IIT दिल्ली जोन के छात्रों ने इस बार शीर्ष स्थानों पर अपना दबदबा बनाया। यहां से कबीर छिल्लर ने AIR 2 और जतैन चाहर ने AIR 3 हासिल किया है, जो शुभम कुमार के ठीक पीछे रहे। अगर आपने भी यह परीक्षा दी थी, तो आप अपना स्कोर रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी डालकर ऑनलाइन देख सकते हैं। अब सफल छात्र JoSAA काउंसलिंग के लिए जाएंगे, जहां वे IIT और दूसरे संस्थानों में अपनी सीट पक्की कर पाएंगे। इसलिए काउंसलिंग की तारीखों पर नज़र बनाए रखें।