IIT कानपुर में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष के छात्र ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट छोड़ा

आत्महत्या परिवार को सोमवार सुबह हुई जानकारी मीणा IIT कानपुर परिसर के ई-ब्लॉक में रूम नंबर 148 में रहते थे। सोमवार सुबह परिजनों उन्हें फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने एक मित्र को फोन किया, जो छुट्टी पर था। फिर उसी दोस्त ने अपने एक दोस्त को मीणा के कमरे में जाने को कहा। जब छात्र मीणा के कमरे में पहुंचा, तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाने के बाद खिड़की से झांका तो शव पंखे से लटका हुआ था।

जांच शव 12 घंटे पुराना छात्र ने अन्य लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने कमरे से स्मार्टफोन और लैपटॉप समेत अन्य चीजें जब्त की हैं। मीणा की मौत की सूचना उनके परिजनों को दी गई है, जो मंगलवार को कानपुर पहुंचेंगे। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमॉर्टम होगा। पुलिस ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि पहले मीणा ने नस काटने की कोशिश की, लेकिन बाद में चादर से फांसी लगाई। उसका शव 12 घंटे प्रतीत होता है।

Advertisement

जांच अक्टूबर में एक अन्य छात्र ने दी थी जान पुलिस अधिकारी ने बताया कि मीणा 2020 बैच के छात्र थे। उनकी आत्महत्या का कोई कारण सामने नहीं आया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। संस्थान ने भी आंतरिक स्तर पर जांच कमेटी गठित की है। इसी साल अक्टूबर में भी एक अंतिम वर्ष के छात्र धीरज सैनी का शव कमरे में पंखे से लटकता मिला था। छात्र का शव 3 दिन तक कमरे में लटकता रहा। शव की दुर्गंध फैलने पर घटना का पता चला था।

Advertisement