IIT कानपुर में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष के छात्र ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट छोड़ा
उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के एक छात्र ने सोमवार को आत्महत्या कर ली। उनका शव छात्रावास के कमरे में पंखे से लटकता पाया गया। छात्र की पहचान राजस्थान के अजमेर निवासी जय सिंह मीणा (26) के रूप में हुई है, जो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र थे। कल्याणपुर थाना पुलिस टीम को छात्र के कमरे से एक कॉपी मिली, जिसमें 'सभी के लिए माफी' लिखा हुआ था।
परिवार को सोमवार सुबह हुई जानकारी
मीणा IIT कानपुर परिसर के ई-ब्लॉक में रूम नंबर 148 में रहते थे। सोमवार सुबह परिजनों उन्हें फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने एक मित्र को फोन किया, जो छुट्टी पर था। फिर उसी दोस्त ने अपने एक दोस्त को मीणा के कमरे में जाने को कहा। जब छात्र मीणा के कमरे में पहुंचा, तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाने के बाद खिड़की से झांका तो शव पंखे से लटका हुआ था।
शव 12 घंटे पुराना
छात्र ने अन्य लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने कमरे से स्मार्टफोन और लैपटॉप समेत अन्य चीजें जब्त की हैं। मीणा की मौत की सूचना उनके परिजनों को दी गई है, जो मंगलवार को कानपुर पहुंचेंगे। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमॉर्टम होगा। पुलिस ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि पहले मीणा ने नस काटने की कोशिश की, लेकिन बाद में चादर से फांसी लगाई। उसका शव 12 घंटे प्रतीत होता है।
अक्टूबर में एक अन्य छात्र ने दी थी जान
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मीणा 2020 बैच के छात्र थे। उनकी आत्महत्या का कोई कारण सामने नहीं आया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। संस्थान ने भी आंतरिक स्तर पर जांच कमेटी गठित की है। इसी साल अक्टूबर में भी एक अंतिम वर्ष के छात्र धीरज सैनी का शव कमरे में पंखे से लटकता मिला था। छात्र का शव 3 दिन तक कमरे में लटकता रहा। शव की दुर्गंध फैलने पर घटना का पता चला था।
आत्महत्या के विचार पर यहां से लें सहायता
अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी प्रकार के तनाव से गुजर रहे हैं और आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं तो आप समाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 या आसरा NGO के हेल्पलाइन नंबर 91-22-27546669 पर संपर्क करें।