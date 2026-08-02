IIT गुवाहाटी के 2 छात्र ब्रह्मपुत्र नदी में डूबे, एक की मौत
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रविवार को IIT गुवाहाटी में एक दुखद घटना हुई। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बैठे 2 छात्र अचानक पैर फिसलने से नदी में गिर गए। एक छात्र को तो फौरन बचा लिया गया, पर तीसरे साल के बीटेक छात्र को बचाया नहीं जा सका। करीब 3 घंटे की तलाशी के बाद उसका शव बरामद हुआ।
SDRF और NDRF ने एक को बचाया
राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने एक छात्र को सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे छात्र का शव ही मिल पाया।
इस दुखद घटना से पूरे IIT गुवाहाटी परिसर में गहरा शोक छा गया है। छात्र और शिक्षक आंध्र प्रदेश के जमालपुर के रहने वाले अपने इस होनहार साथी को खोने से बेहद गमगीन हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह हादसा अचानक पैर फिसलने से हुआ था।