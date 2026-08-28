IIT दिल्ली में 'न्याय' की जंग: छात्र की मौत पर एक करोड़ की मांग, जांच समिति और डीन निशाने पर
31 वर्षीय M.Sc फिजिक्स छात्र ऋषिकेश कुमार के निधन के बाद, IIT दिल्ली के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्र इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि संस्थान उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने की जिम्मेदारी ले।
छात्रों की इन मांगों के बाद, IIT दिल्ली ने एक बाहरी समिति बनाई है जिसका नेतृत्व दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस मुक्ता गुप्ता कर रही हैं। इस समिति को मामले से जुड़े हर पहलू की जांच करनी है, कुमार की मौत के कारणों का पता लगाना है, आगे ऐसी घटनाएं न हों इसके उपाय सुझाने हैं और संस्थान में मौजूद सिस्टम और प्रक्रियाओं की समीक्षा भी करनी है।
जांच समिति पर छात्रों की नियंत्रण की मांग
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जांच समिति में बदलाव किए जाएं। उनकी मांग है कि समिति में छात्र प्रतिनिधियों को खुद चुनने का अधिकार उन्हें मिले, चाहे इसके लिए अध्यक्ष को भी बदलना पड़े।
इसके साथ ही, उन्होंने छात्र कल्याण के एसोसिएट डीन के इस्तीफे की भी मांग की है। छात्रों का आरोप है कि उनकी असंवेदनशील टिप्पणियों से कैंपस की सपोर्ट व्यवस्था पर लोगों का भरोसा टूटा है। छात्र चाहते हैं कि क्राउडफंडिंग या किसी सहायता कोष का इस्तेमाल करने के बजाय, IIT दिल्ली खुद ही एक करोड़ रुपये की यह रकम सीधे कुमार के परिवार को दे। उनकी मांग है कि इसके लिए एक साफ समय-सीमा तय की जाए और अगर जरूरत पड़े तो बैकअप प्लान भी तैयार रखा जाए।