IIT दिल्ली में 'न्याय' की जंग: छात्र की मौत पर एक करोड़ की मांग, जांच समिति और डीन निशाने पर

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जांच समिति में बदलाव किए जाएं। उनकी मांग है कि समिति में छात्र प्रतिनिधियों को खुद चुनने का अधिकार उन्हें मिले, चाहे इसके लिए अध्यक्ष को भी बदलना पड़े।

इसके साथ ही, उन्होंने छात्र कल्याण के एसोसिएट डीन के इस्तीफे की भी मांग की है। छात्रों का आरोप है कि उनकी असंवेदनशील टिप्पणियों से कैंपस की सपोर्ट व्यवस्था पर लोगों का भरोसा टूटा है। छात्र चाहते हैं कि क्राउडफंडिंग या किसी सहायता कोष का इस्तेमाल करने के बजाय, IIT दिल्ली खुद ही एक करोड़ रुपये की यह रकम सीधे कुमार के परिवार को दे। उनकी मांग है कि इसके लिए एक साफ समय-सीमा तय की जाए और अगर जरूरत पड़े तो बैकअप प्लान भी तैयार रखा जाए।