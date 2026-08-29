IIT-दिल्ली में 7 मौतों के बाद भी नहीं जागे, ऋषिकेश केस पर छात्रों का उबाल

छात्रों का कहना है कि कुमार की मौत कोई अकेला मामला नहीं है। साल 2023 के बाद से IIT-दिल्ली में 7 और छात्रों ने आत्महत्या की है। वे पूर्व छात्रों से समर्थन की अपील कर रहे हैं और पढ़ाई में मदद की कमी और रहने की समस्याओं जैसे लगातार बने मुद्दों को उठा रहे हैं।

प्रशासन ने दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज मुक्ता गुप्ता की अगुवाई में एक कमेटी बनाई है, लेकिन छात्र पूरी तरह से स्वतंत्र जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। डायरेक्टर रंगन बनर्जी ने इस त्रासदी को "एक चेतावनी" बताया है और सुधारों का वादा किया है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि गहरी समस्याएं अभी भी अनसुलझी हैं, इसलिए विरोध प्रदर्शन जारी हैं।