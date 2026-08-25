IIT दिल्ली के मृतक छात्र के भाई का दावा- संस्थान को बताई थी ऋषिकेश की स्थिति

अभिषेक ने बताया कि ऋषिकेश ने बीमारी की वजह से पढ़ाई से ब्रेक ली थी और अपना दूसरा सेमेस्टर पूरा नहीं कर पाया था।

जब वह थोड़ा ठीक होकर तीसरे सेमेस्टर के लिए लौटा, तो उसे एक शोध परियोजना सौंपी गई, लेकिन उसे उस पर अकेले काम करने के लिए कहा गया।

ऋषिकेश ने अनुरोध किया कि उसे किसी ऐसे छात्र के साथ जोड़े जो व्यक्तिगत रूप से एक परियोजना पर काम कर रहा हो, लेकिन उसे सुना नहीं गया।