IIT दिल्ली ने रचा इतिहास, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हासिल किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्थान देश Jun 18, 2026

भारत की नंबर-1 यूनिवर्सिटी का ताज IIT दिल्ली के सिर बरकरार रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में यह 118वें स्थान पर पहुंची है। किसी भी भारतीय संस्थान द्वारा हासिल किया गया यह अब तक का सबसे बेहतरीन वैश्विक स्थान है। आज जारी हुई इन रैंकिंग्स में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। इस साल 52 भारतीय यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में जगह बना पाई हैं, जबकि 2017 में यह संख्या केवल 14 थी।