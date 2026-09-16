IIT दिल्ली छात्र आत्महत्या: जांच सितंबर अंत तक खिंची, छात्रों के सवालों का इंतजार

22 अगस्त को छात्र की मौत के बाद कैंपस में हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन चले थे। छात्रों ने मांग की थी कि कुछ अधिकारियों को पद से हटाया जाए। इसके अलावा, उन्होंने संस्थान की कथित गलतियों की स्वतंत्र जांच, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये की मदद और प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सुरक्षा की भी मांग की थी।

पहले इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसे बाद में रिटायर्ड जज जस्टिस गुप्ता को अध्यक्ष बनाकर फिर से गठित किया गया। यह कदम दिखाता है कि आईआईटी दिल्ली इस दुखद घटना के बाद अपनी जवाबदेही निभाना और छात्रों की बात सुनना चाहता है।