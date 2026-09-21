IIT बॉम्बे में छात्रा की आत्महत्या के बाद शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन निदेशक के 18 सूत्री मांग पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद समाप्त हो गया

IIT बॉम्बे में आत्महत्या मामला: निदेशक ने छात्रों के 18 सूत्रीय मांग पत्र पर किए हस्ताक्षर

लेखन भारत शर्मा 11:22 am Sep 21, 202611:22 am

क्या है खबर?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे में छात्र साहिल वाकोडे के आत्महत्या करने को लेकर पिछले 3 दिनों से जारी छात्रों का विरोध प्रदर्शन रविवार देर रात समाप्त हो गया है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे ने प्रदर्शनकारी छात्रों की 18 सूत्रीय मांगपत्र को आगे बढ़ाने पर सहमति जताते हुए उसे पर हस्ताक्षर कर दिए। यह ऐतिहासिक समझौता छात्रों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच करीब 3 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद हुआ। आइए मांगों पर नजर डालते हैं।