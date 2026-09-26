IIT बॉम्बे में छात्र आत्महत्या पर भड़का आक्रोश, निदेशक के इस्तीफे और स्वतंत्र जांच की मांग

मार्च के दौरान छात्रों ने निदेशक के इस्तीफे और जांच के दायरे में आए एक प्रोफेसर को निलंबित करने की मांग की। छात्रों ने कई बड़े सुधारों की भी आवाज उठाई। इनमें अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में ज्यादा पारदर्शिता लाना, बेहतर सपोर्ट सिस्टम (जिसमें डीन के रूप में एक मेडिकल प्रोफेशनल भी शामिल हो), फैकल्टी के खाली पदों को भरना, जाति से जुड़े मुद्दों को सुलझाना, पढ़ाई के शेड्यूल को और निष्पक्ष बनाना, कैंपस में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थितियों में सुधार लाना और अपनी बात कहने वाले छात्रों को किसी भी बदले की कार्रवाई से बचाना शामिल था।