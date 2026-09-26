IIT बॉम्बे में छात्र आत्महत्या पर भड़का आक्रोश, निदेशक के इस्तीफे और स्वतंत्र जांच की मांग
IIT-बॉम्बे के छात्रों ने 25 सितंबर को अपने एक सहपाठी छात्र की आत्महत्या के बाद शुक्रवार रात को उसकी याद में कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च जस्टिस कॉर्नर से शुरू होकर हॉस्टल चार तक चला। इस दौरान छात्रों ने मौजूदा जांच की निष्पक्षता पर चिंता जताई और मामले की स्वतंत्र जांच के लिए एक कमेटी गठित करने की मांग की।
IIT बॉम्बे के छात्रों ने की निदेशक के इस्तीफे की मांग
मार्च के दौरान छात्रों ने निदेशक के इस्तीफे और जांच के दायरे में आए एक प्रोफेसर को निलंबित करने की मांग की। छात्रों ने कई बड़े सुधारों की भी आवाज उठाई। इनमें अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में ज्यादा पारदर्शिता लाना, बेहतर सपोर्ट सिस्टम (जिसमें डीन के रूप में एक मेडिकल प्रोफेशनल भी शामिल हो), फैकल्टी के खाली पदों को भरना, जाति से जुड़े मुद्दों को सुलझाना, पढ़ाई के शेड्यूल को और निष्पक्ष बनाना, कैंपस में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थितियों में सुधार लाना और अपनी बात कहने वाले छात्रों को किसी भी बदले की कार्रवाई से बचाना शामिल था।