IIT बॉम्बे: छात्र मौत पर पुलिस की एंट्री से भड़के प्रोफेसर, पूछा- किसने बुलाया?
IIT बॉम्बे में 18 अक्टूबर को छात्रों का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस कैंपस में आकर इसे रोकने लगी, जिसके बाद अब लगभग 20 फैकल्टी सदस्य इस बात पर अपनी चिंता जता रहे हैं। छात्र सितंबर में हुई एक साथी छात्र की मौत के मामले में जवाब मांग रहे थे।
फैकल्टी सदस्यों ने डायरेक्टर को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि पुलिस को इसमें क्यों शामिल किया गया? साथ ही, वे उन खबरों पर भी सफाई चाहते हैं जिनमें कहा गया था कि कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया या उनके साथ मारपीट की गई।
छात्र प्रदर्शन को डायरेक्टर के दफ्तर के बाहर ले गए
प्रोफेसर जानना चाहते हैं कि क्या संस्थान के किसी व्यक्ति ने सचमुच पुलिस को कैंपस में घुसने की इजाजत दी थी और हिरासत में लिए गए छात्रों की किसी ने मदद क्यों नहीं की। वे प्रशासन से यह भी कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने बिना इजाजत कार्रवाई की है, तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए।
इस बीच, छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपना प्रदर्शन डायरेक्टर के दफ्तर के बाहर शुरू कर दिया है। छात्र अपने सामान वापस मांग रहे हैं, जिनका उनका आरोप है कि प्रशासन ने जब्त कर लिया था।