IIT-बॉम्बे के छात्र आत्महत्या मामले में प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला जांच के बीच निलंबित

IIT-बॉम्बे के प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला जांच के बीच निलंबित, संस्थान ने बयान पर माफी मांगी

लेखन गजेंद्र 01:02 pm Sep 21, 202601:02 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के छात्र की आत्महत्या के मामले में नामजद प्रोफेसर और परीक्षा निरीक्षक सूर्यनारायण दूल्ला को निलंबित कर दिया गया है। यह कदम छात्रों के लगातार विरोध-प्रदर्शन के बीच लिया गया है। मामले की जांच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा कर रही है। दूसरी तरफ, घटना को लेकर संस्थान ने अपने पहले के बयान पर माफी मांगी है। संस्थान ने कहा कि IIT-बॉम्बे के निदेशक ने इस्तीफा नहीं दिया है।