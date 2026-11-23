हालांकि, इस बदलाव से कई छात्र खुश नहीं दिख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि प्रशासन ऐसे संवेदनशील सवालों का जवाब सिर्फ सीलिंग फैन की रॉड बदलकर दे रहा है, जो सरासर गलत है। छात्रों का मानना है कि इस तरह के कदम अकादमिक दबाव और भेदभाव जैसे बड़े और असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। वे अब प्रशासन से और गहरे सुधारों की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने जोर देकर कहा है कि प्रशासन को छात्र प्रतिनिधियों के साथ मिलकर वास्तविक समाधान खोजने चाहिए। इसमें छात्रों की आत्महत्याओं के कारणों का सही तरीके से अध्ययन करना भी शामिल होना चाहिए।