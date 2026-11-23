IIT बॉम्बे में बदले पंखे, छात्र बोले- असली समस्या कहीं और है
IIT बॉम्बे अपने हॉस्टलों में सीलिंग फैन की जगह अब दीवार पर लगने वाले पंखे लगा रहा है। यह कदम 18 सितंबर को एक दूसरे साल के छात्र की कथित आत्महत्या के बाद उठाया गया है। छात्र के मामले महासचिव के जरिए भेजे गए एक ईमेल में इस बदलाव की जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि इस कदम का मकसद सुरक्षा बढ़ाना है। यह बदलाव अलग-अलग चरणों में किया जाएगा और हर हॉस्टल अपने स्तर पर इसका शेड्यूल तय करेगा।
छात्र कर रहे हैं गहरे सुधारों और जांच की मांग
हालांकि, इस बदलाव से कई छात्र खुश नहीं दिख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि प्रशासन ऐसे संवेदनशील सवालों का जवाब सिर्फ सीलिंग फैन की रॉड बदलकर दे रहा है, जो सरासर गलत है। छात्रों का मानना है कि इस तरह के कदम अकादमिक दबाव और भेदभाव जैसे बड़े और असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। वे अब प्रशासन से और गहरे सुधारों की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने जोर देकर कहा है कि प्रशासन को छात्र प्रतिनिधियों के साथ मिलकर वास्तविक समाधान खोजने चाहिए। इसमें छात्रों की आत्महत्याओं के कारणों का सही तरीके से अध्ययन करना भी शामिल होना चाहिए।