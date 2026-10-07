IIT बॉम्बे ने साहिल की आत्महत्या के बाद बदली अनुशासन नीति
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IIT बॉम्बे अपनी अनुशासन नीति को बदल रहा है। यह कदम पिछले महीने छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के बाद उठाया गया है।
साहिल पर परीक्षा में फोन और ChatGPT के इस्तेमाल का आरोप लगा था।
इस घटना के बाद कैंपस में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए, जिसके बाद संस्थान के ऐसे मामलों को संभालने के तरीके पर सवाल उठे थे।
IIT बॉम्बे के छात्र अपना पक्ष रख पाएंगे
इन नई नीतियों के तहत, अब छात्रों को किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने से पहले अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, तब छात्रों को बिना सुनवाई के तुरंत सजा दे दी जाती थी। इस बदलाव का मकसद यह है कि मामले में निष्पक्षता बनी रहे।
साथ ही, साहिल के मामले से जुड़े उत्पीड़न या भेदभाव के आरोपों पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। हालांकि, फैकल्टी ने इसमें शामिल प्रोक्टर का समर्थन किया है, और मामले की जांच अभी भी जारी है।