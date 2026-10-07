IIT बॉम्बे ने साहिल की आत्महत्या के बाद बदली अनुशासन नीति

इन नई नीतियों के तहत, अब छात्रों को किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने से पहले अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, तब छात्रों को बिना सुनवाई के तुरंत सजा दे दी जाती थी। इस बदलाव का मकसद यह है कि मामले में निष्पक्षता बनी रहे।

साथ ही, साहिल के मामले से जुड़े उत्पीड़न या भेदभाव के आरोपों पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। हालांकि, फैकल्टी ने इसमें शामिल प्रोक्टर का समर्थन किया है, और मामले की जांच अभी भी जारी है।