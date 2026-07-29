IIT बॉम्बे में द्वितीय वर्ष के छात्र का शव कमरे में मिला, हस्तलिखित नोट बरामद

पोवाई पुलिस ने बताया कि सोहेल IIT-बॉम्बे के छात्राास नंबर 4 की चौथी मंजिल पर रहते थे।

मंगलवार दोपहर को छात्र के माता-पिता उन्हें कई बार फोन कर रहे थे, जिसका जवाब न मिलने पर उन्होंने संस्थान के अधिकारियों को सूचना दी।

छात्रावास के सुरक्षा प्रभारी, एक छात्र के साथ, उसके कमरे में गए, तो सोहेल को फांसी पर लटका पाया।

पुलिस का मानना ​​है कि यह घटना मंगलवार दोपहर को हुई थी, हालांकि इसकी सूचना देर रात मिली थी।