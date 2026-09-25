IIT की ऐतिहासिक कार्रवाई, 22 कंपनियों पर 2 साल का प्रतिबंध

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) ने 22 कंपनियों, जिनमें ओरेकल जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, को 2 साल के लिए कैंपस प्लेसमेंट से बाहर कर दिया है। इन कंपनियों ने 2026 में पास होने वाले छात्रों को दिए 150 से ज्यादा जॉब ऑफर पूरे नहीं किए थे। ऑल IIT प्लेसमेंट कमेटी का कहना है कि यह कदम कंपनियों द्वारा जॉब ऑफर का सम्मान न करने के बाद उठाया गया है और इसी वजह से कमेटी ने 2 साल के लिए इन कंपनियों से सहयोग न करने का फैसला किया है।