IIT बॉम्बे छात्र आत्महत्या मामला: परिवार ने लगाया जातिगत उत्पीड़न का आरोप, CBI जांच की गुहार

IIT बॉम्बे में पढ़ने वाले 20 साल के छात्र साहिल वाकोड़े ने 18 सितंबर को आत्महत्या कर ली। अब उनके माता-पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से इस मामले की जांच कराने की अपील की है। उनका आरोप है कि साहिल को संस्थान में जाति को लेकर अपमान सहना पड़ा था। परिवार चाहता है कि कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष जांच हो और उस दिन के सारे CCTV फुटेज संभालकर रखे जाएं।