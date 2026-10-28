IIM बेंगलुरु के छात्रों ने खुद बनाया AI चैटबॉट, अब परीक्षा में भी उसी से देंगे जवाब

सिर्फ IIM बेंगलुरु ही नहीं, IIM अहमदाबाद और IISR पुणे जैसे संस्थान भी अब कक्षाओं में AI को शामिल कर रहे हैं। अहमदाबाद में इसका इस्तेमाल केस स्टडी की चर्चाओं को और मजेदार बनाने के लिए होता है, वहीं IISR पुणे में प्रोफेसर की मंजूरी के बाद असाइनमेंट के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां तक कि हार्वर्ड भी अपने नियमों में बदलाव कर रहा है ताकि पढ़ाई के कोर्स में AI को शामिल किया जा सके। इससे पता चलता है कि यह तकनीक दुनिया भर में छात्रों की जिंदगी का तेजी से हिस्सा बन रही है।