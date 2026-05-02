छत्तीसगढ़ में IED धमाका, DRG के 4 जवान शहीद

जवान

दुर्घटनावश फट गया IED

पुलिस ने बताया कि जवान थाना छोटेबेठिया के सीमा क्षेत्र में IED हटाने और तलाशी अभियान के लिए टीम रवाना हुए थे। यहां पहले से बिछा कर रखी गई बारूदी सुरंग हटाने के दौरान दुर्घटनावश IED में धमाका हो गया। शहीद हुए जवानों के नाम इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कॉन्स्टेबल कृष्णा कोमरा, कॉन्स्टेबल संजय गढपाले और कॉन्स्टेबल परमानंद कोमरा बताए जा रहे हैं। 3 जवान घटनास्थल पर ही शहीद हो गए, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।