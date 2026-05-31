विदेश में पढ़ाई का सपना हुआ महंगा! फीस, वीजा और खर्च से टूट रहे छात्रों के हौसले

पढ़ाई के बाद करियर की संभावनाएं ही चुनती हैं पढ़ाई की मंजिल

इन तमाम रुकावटों के बावजूद, बहुत से छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए जगह चुनते समय सबसे पहले वहां मिलने वाले करियर के मौकों को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस मामले में अभी भी सबसे आगे है, क्योंकि वहां पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के अच्छे अवसर मिलते हैं। यूके को हुनर बढ़ाने और आत्मविश्वास जगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जिसके बाद कनाडा का नंबर आता है। जिन छात्रों की प्राथमिकता पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी पाना है, उनके लिए कनाडा, अमेरिका और न्यूजीलैंड भी बेहतरीन विकल्प हैं। इन देशों में नौकरी मिलने की अच्छी संभावना और पढ़ाई के बाद ठहरने के मौके भी बहुत होते हैं, इसीलिए ये छात्रों की खास पसंद बने हुए हैं।