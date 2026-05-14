तमिलनाडु में 21 साल हो सकती है शराब खरीदने की न्यूनतम उम्र
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तमिलनाडु सरकार अब शराब खरीदने की न्यूनतम उम्र 21 साल करने पर विचार कर रही है। अब अगर कोई शराब खरीदना चाहेगा, तो उसे TASMAC की दुकानों पर अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। यह कदम राज्य सरकार के उस फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें उसने मंगलवार को 700 से डज ज़्यादा शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया था।
महिलाएं और PMK चाहती हैं सख्त कदम
राज्य में महिलाओं और PMK जैसी राजनीतिक पार्टियों की लंबे समय से मांग थी कि शराब पर और ज्यादा सख्ती बरती जाए। ये नए नियम उन्हीं मांगों के जवाब में लाए गए हैं। ये पार्टियां अब भी और कड़े कदम चाहती हैं, जिसमें शराब पर पूरी तरह पाबंदी भी शामिल है।
वहीं, सत्ताधारी DMK ने इस कदम को सिर्फ एक PR स्टंट कहकर मजाक उड़ाया है। समझना जरूरी है कि पिछले साल तमिलनाडु को शराब की बिक्री से 48,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का राजस्व मिला था।