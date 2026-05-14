तमिलनाडु में 21 साल हो सकती है शराब खरीदने की न्यूनतम उम्र

महिलाएं और PMK चाहती हैं सख्त कदम

राज्य में महिलाओं और PMK जैसी राजनीतिक पार्टियों की लंबे समय से मांग थी कि शराब पर और ज्यादा सख्ती बरती जाए। ये नए नियम उन्हीं मांगों के जवाब में लाए गए हैं। ये पार्टियां अब भी और कड़े कदम चाहती हैं, जिसमें शराब पर पूरी तरह पाबंदी भी शामिल है।

वहीं, सत्ताधारी DMK ने इस कदम को सिर्फ एक PR स्टंट कहकर मजाक उड़ाया है। समझना जरूरी है कि पिछले साल तमिलनाडु को शराब की बिक्री से 48,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का राजस्व मिला था।