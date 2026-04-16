ICMR का मोटापे पर 'गेमचेंजर प्लान': हर शरीर के लिए अब अलग समाधान! देश Apr 16, 2026

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) भारत में मोटापे की बढ़ती समस्या से लड़ने के लिए एक नया प्लान ला रहा है। फिलहाल, हर चार में से एक वयस्क इस समस्या से जूझ रहा है, और इसके चलते डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ICMR का मानना है कि सबके लिए एक ही समाधान काम नहीं आएगा। इसीलिए, वे अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग तरीकों को आजमाकर देखना चाहते हैं, ताकि पता चले कि असल में क्या सबसे ज्यादा असरदार है।