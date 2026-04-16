ICMR का मोटापे पर 'गेमचेंजर प्लान': हर शरीर के लिए अब अलग समाधान!
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) भारत में मोटापे की बढ़ती समस्या से लड़ने के लिए एक नया प्लान ला रहा है। फिलहाल, हर चार में से एक वयस्क इस समस्या से जूझ रहा है, और इसके चलते डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ICMR का मानना है कि सबके लिए एक ही समाधान काम नहीं आएगा। इसीलिए, वे अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग तरीकों को आजमाकर देखना चाहते हैं, ताकि पता चले कि असल में क्या सबसे ज्यादा असरदार है।
खान-पान और जीवनशैली पर ICMR का नया निर्देश
ICMR ने शोधकर्ताओं से अपने खान-पान, व्यायाम और जीवनशैली से जुड़े अध्ययनों के नतीजे साझा करने को कहा है। इसका मकसद यह देखना है कि उम्र, लिंग, आमदनी और रहने की जगह जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए, कौन सा तरीका किस तरह के लोगों पर वाकई असर दिखाता है। ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसे स्वास्थ्य संकेतों पर भी नजर रखी जाएगी। इसका लक्ष्य ऐसे ठोस सबूत जुटाना है, जिनसे भारत की जरूरतों के हिसाब से बेहतर स्वास्थ्य नीतियां बनाई जा सकें।