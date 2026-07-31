अंकित शर्मा हत्याकांड: पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को ताहिर, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को दोषी ठहराया था। हालांकि, 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, "अंकित को जानवरों की तरह मारा गया। मारने के बाद भी शव को नाले में फेंका गया। यह बर्बरता घृणित और दिल दहला देने वाली है। अपराध जिस तरीके से किया गया वह अत्यंत क्रूरतापूर्ण था, और पूरी तरह से धर्म के आधार पर किया गया था।"