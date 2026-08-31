KPSC धांधली: 1.1 करोड़ रुपये रिश्वत के आरोप में IAS अधिकारी गिरफ्तार

अधिकारियों का कहना है कि गंगवार ने जांचकर्ताओं को लगातार बदलते बयान दिए और सहयोग भी नहीं किया। FIR में उन पर दो उम्मीदवारों से 1.1 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को बदलने का आरोप लगाया गया है। वह अब न्यायिक हिरासत में हैं और प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस परीक्षा में कथित धांधली की अलग से जांच कर रहा है।